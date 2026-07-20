Novo líder trabalhista Andy Burnham assume esta segunda-feira chefia do Governo britânico

"Estou a finalizar essas decisões e anunciarei a equipa ministerial na segunda-feira", afirmou, perante intensa especulação em Westminster sobre a escolha do ministro das Finanças, com nomes como Ed Miliband, Shabana Mahmood e Yvette Cooper apontados como possíveis opções.
Em intervenções nas últimas semanas, garantiu que vai respeitar as regras orçamentais atuais, bem como os compromissos eleitorais de não aumentar impostos sobre o rendimento, o IVA ou as contribuições para a segurança social.
No entanto, entre política externa, imigração, defesa, habitação, finanças e economia, Burnham enfrenta um conjunto alargado de desafios no início do mandato.
Segundo a imprensa, o novo primeiro-ministro poderá autorizar nos próximos dias novos projetos de exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, uma decisão à qual o atual Governo resistiu.
Entretanto, anunciou no sábado que não vai avançar com o desenvolvimento de um sistema de identificação digital porque quer uma "mudança de rumo no sentido de melhorar a vida quotidiana e fortalecer as economias locais, em detrimento de programas dispendiosos do governo nacional".