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17 de julho de 2026 às 17:56

Andy Burnham promete "um novo rumo" ao assumir liderança do Partido Trabalhista do Reino Unido

Andy Burnham foi oficialmente confirmado, esta sexta-feira, como líder do Partido Trabalhista britânico e prometeu devolver a esperança aos cidadãos, defendendo um "novo rumo" para o país. No discurso de aceitação, garantiu estar "pronto para liderar" e apelou à união para aproveitar aquela que considera ser a "última oportunidade para mudar".

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