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15 de julho de 2026 às 18:07

“Este é o fim da minha jornada política”: Starmer despede-se do Parlamento britânico

Keir Starmer despediu-se, esta quarta-feira, da Câmara dos Comuns, naquela que foi a sua última sessão de perguntas ao governo como primeiro-ministro britânico. No discurso de despedida, afirmou que “chegou o dia de passar o testemunho”, fez um balanço do seu percurso político e deixou uma mensagem à família: “Adoro-vos.”

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