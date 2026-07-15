Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de julho de 2026 às 19:05

Starmer faz último frente a frente no Parlamento e agradece apoio da líder da oposição

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, participou, esta quarta-feira, na última sessão de perguntas ao governo na Câmara dos Comuns. Durante o debate, agradeceu à líder da oposição, Kemi Badenoch, o apoio que lhe deu em momentos difíceis da sua vida pessoal e fez um balanço dos dois anos de governação.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30