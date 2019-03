Daoud Nabi foi uma das 49 vítimas mortais do tiroteio em duas mesquitas na Nova Zelândia. Morreu ao tentar salvar outro fiel.

Daoud Nabi, de 71 anos, foi uma das 49 vítimas mortais do ataque desta sexta-feira a duas mesquitas na Nova Zelândia. Morreu ao tentar salvar outro fiel, pondo-se à sua frente enquanto um australiano de 28 anos disparava indiscriminadamente e transmitia o massacre em direto nas redes sociais.



Foi o filho de Daoud, Omar, quem confirmou a identidade do pai. Segundo o New York Post, Omar, de 41 anos, deveria ter estado também na mesquita, mas por motivos de trabalho faltou às orações. "Ele ajudava todos os refugiados. Fossem da Palestina, Iraque ou Síria, ele foi sempre a primeira pessoa a ajudar", contou o filho de Daoud, que deixa nove netos.



Na manhã desta sexta-feira, em Christchurch, na Nova Zelândia, pelo menos 49 pessoas morreram e 48 ficaram feridas no ataque. De acordo com informações prestadas pelas autoridades do país, 41 pessoas terão sido mortas na mesquita de Al Noor, perto de Hagley Park, sete na mesquita Linwood Masjid e uma outra morreu já no hospital, num ataque descrito como um "evento muito bem planeado". A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, definiu o momento como "um dos dias mais negros da Nova Zelândia".

Um homem que se identificou como Brenton Tarrant, de 28 anos nascido na Austrália, reivindicou a responsabilidade pelos disparos e transmitiu em direto na Internet o momento do ataque. Brenton Tarrant deixou um manifesto anti-imigrantes de 74 páginas, no qual procurou justificar as ações.