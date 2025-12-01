Nova reunião entre emissário de Trump e Vladimir Putin na terça-feira

Esta viagem à Rússia terá lugar na sequência das negociações entre as delegações norte-americana e ucraniana na Florida, no domingo, consideradas "produtivas".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

O emissário de Donald Trump, Steve Witkoff, vai reunir-se na terça-feira com o presidente russo Vladimir Putin, em Moscovo, para prosseguir a discussão sobre o plano americano para pôr fim à guerra na Ucrânia, anunciou esta segunda-feira o Kremlin.



Steve Witkoff, vai reunir-se na terça-feira com o presidente russo Vladimir Putin AP Photo/Jacquelyn Martin

"O encontro com Witkoff está previsto para amanhã [terça-feira]", indicou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, durante a sua conferência de imprensa diária, na qual a AFP participou, precisando que a reunião teria lugar "na segunda parte do dia".

Esta viagem à Rússia terá lugar na sequência das negociações entre as delegações norte-americana e ucraniana na Florida, no domingo, consideradas "produtivas" pelo secretário de Estado americano Marco Rubio.

O chefe da diplomacia norte-americana advertiu, no entanto, que ainda há "muito trabalho" a fazer para chegar a um acordo.

A sua homóloga da União Europeia, Kaja Kallas, considerou "crucial" para a Ucrânia a semana que se inicia, uma vez que o presidente francês Emmanuel Macron recebe hoje o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em Paris.

Zelensky está sob forte pressão, tanto militar como política, num momento em que Donald Trump manifesta otimismo quanto à resolução do conflito iniciado há quase quatro anos pela Rússia.