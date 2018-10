President Trump and Ambassador Nikki Haley will meet in the Oval Office at 10:30am this morning. This event will be open to the pool.

— Sarah Sanders (@PressSec) 9 de outubro de 2018





Nikki Haley, republicana de 46 anos, trabalha para a administração de Trump desde 2017. Tem sido desde cedo e frequentemente uma voz crítica de Trump. Antes de começar a sua função na Casa Branca, a embaixadora, filha de imigrantes da Índia, ganhou a atenção mundial ao criticar a bandeira da Confederação depois do massacre de 2015 numa igreja evangélica em Charleston, que provocou nove mortos e um ferido numa comunidade de afro-descendentes.





Durante a campanha presidencial de Trump, Haley criticou as suas posições e alertou o que poderia significar para a diplomacia norte-americana eleger um político como ele, sugerindo ainda que o seu comportamento poderia causar uma terceira guerra mundial.

Sobre as várias mulheres que acusaram Donald Trump de comportamento sexual inapropriado, Nikki Haley referiu que elas "deveriam ser ouvidas".





Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de outubro de 2018







Por outro lado, a agora ex-embaixadora escreveu um texto a negar ser a autora do editorial anónimo do The New York Times, no qual é revelado que muitos funcionários da Casa Branca têm de intervir "para frustrar partes da sua agenda [de Trump] e as suas piores inclinações", fazendo parte de uma "resistência silenciosa".

Haley frisou na altura que não concorda com tudo o que Donad Trump decide e que quando tal acontece, "há uma forma correcta e incorrecta de lidar com isso. Eu pego no telefone e ligo-lhe ou encontro-me com ele pessoalmente", disse.

Por outro lado, nas últimas semanas, alguns grupos de defesa dos direitos humanos nos EUA pediram uma investigação judicial a Nikki Halley por esta ter alegadamente aceitado voos de empresários da Carolina do Sul.