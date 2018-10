Após anunciar a renúncia ao cargo, a diplomata garantiu que irá manter o apoio ao Presidente norte-americano. Afirmou ainda que não tem "motivos pessoais" e que pensa que alguém deve substituí-la após servir o país durante oito anos "intensos".

Nikki Haley demitiu-se, na terça-feira, do cargo de embaixadora dos Estados Unidos na ONU. "Foram oito anos intensos e eu sou uma crente na limitação de mandatos", disse, na Sala Oval, perante os correspondentes na Casa Branca.

Durante a conferência de imprensa com Trump, a diplomata não especificou as razões que levaram à sua resignação. Afirmou apenas que não tem "motivos pessoais" e que pensa que alguém deve substituí-la após servir os EUA durante oito anos "intensos" na Carolina do Sul e na ONU. Mas porque abdicou do cargo? A CNN juntou três hipóteses.

Nikki Haley quis evitar confrontos

A antiga embaixadora e o Presidente norte-americano, Donald Trump, sempre se entenderam no campo internacional. No entanto, Haley e Trump discordavam no que diz respeito à Rússia – em Abril, Nikki Haley anunciou novas sanções ao país liderado por Vladimir Putin, tendo Trump desmentido essas sanções. "Com todo o respeito, não me confundi", disse, na altura, a ex-embaixadora.

"Eu posso falar com [o Presidente] a maior parte das vezes e faço-o. Se discordo de alguma coisa e acho que é algo importante o suficiente para levantar o assunto com ele, faço-o. E ele ouve-me. Às vezes ele muda de rumo, outras vezes não. É assim que o sistema deve funcionar", afirmou Haley.

Assim, o problema poderá não ser com Trump mas sim com outros elementos da Casa Branca – como o secretário de Estado Mike Pompeo e o conselheiro John Bolton, que defendem posições menos moderadas no campo internacional. Segundo o New York Times a ex-embaixadora terá, inclusive, uma "relação tensa" com Bolson, "crítico de longa data das Nações Unidas e uma figura mais dominadora do que o seu antecessor, o tenente-general H. R. McMaster".

Demissão deveu-se a dinheiro

Segundo a CNN, além das motivações laborais a diplomata pode ter baseado a sua decisão em motivos financeiros. "Como homem de negócios, espero que aprecie a minha ideia de que passar do Governo para o sector privado não é uma despromoção, mas sim uma promoção", escreveu na sua carta de demissão.

Desde 2004 em cargos públicos, Nikki Haley poderá acumular mais dinheiro no sector privado. De acordo com declarações de rendimentos da ex-embaixadora dos EUA, consultados pela CNN, em 2015 – antes de entrar na Casa Branca – Haley e o marido declararam cerca de 170 mil dólares por ano num rendimento combinado.

Além disso, a família de Nikki terá, entre dívidas de cartões de crédito, empréstimos e hipoteca da casa mais de um milhão de dólares em dívidas. Fontes próximas da diplomata afirmaram, ao New York Times, que Haley deverá aproveitar para "trabalhar no sector privado e fazer algum dinheiro".

Candidatura à presidência em vista?

Uma promessa do Partido Republicano, depois do anúncio da demissão do cargo de embaixadora muitos abordaram a possibilidade de Haley estar a ponderar concorrer às próximas presidenciais.

No entanto, a diplomata desmentiu a hipótese. "Não irei concorrer em 2020", disse, aos jornalistas, ao lado de Trump. "Posso prometer, isso sim, que estarei a fazer campanha por ele".

"Só porque Haley não vai concorrer em 2020, não quer dizer que não vá concorrer. Lembrem-se que quer Trump ganhe ou perca em 2020, a nomeação do candidato republicano em 2024 vai estar em aberto", refere, contudo, a CNN.