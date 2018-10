Uma pizzaria em Fargo, Dakota do Norte, EUA, decidiu ajudar os sem-abrigo da zona, oferecendo comida e bebida a quem precisa. A decisão foi afixada nos vidros do restaurante, numa mensagem que se tornou viral nas redes sociais.

A gerente da Little Caesars, Michelle Lussier, tomou a decisão, segundo contou à imprensa norte-americana, que decidiu ajudar os sem-abrigo quando começou a reparar que havia muita gente a procurar comida nos caixotes do lixo colocados nas ruas do restaurante.

"Para as pessoas que vão vasculhar o nosso lixo para terem uma próxima refeição: você é um ser humano e vale mais do que uma refeição tirada de uma lixeira. Por favor, entre [no restaurante] durante as nossas horas de expediente e aproveite umas fatias de pizza e um copo de água sem qualquer custo. Não faremos nenhuma pergunta", lê-se no aviso deixado a todos os que precisam.