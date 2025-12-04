Rússia impõe restrições ao Facetime: "Está a ser usado para organizar e executar ataques terroristas"

O jornal RBC também noticiou que a Roskomnadzor intensificou o bloqueio de serviços de VPN.

As autoridades da Federação Russa impuseram restrições aos serviços da aplicação digital de comunicação da empresa multinacional norte-americana Apple Facetime, informaram esta quinta-feira vários órgãos de comunicação locais.



Facetime com restrições na Rússia AP

"Segundo as forças da ordem, o serviço Facetime está a ser usado para organizar e executar ataques terroristas no país, recrutar criminosos e cometer fraudes e crimes contra os cidadãos", declarou a agência de controlo das comunicações russa, Roskomnadzor, ao jornal online Gazeta.ru.

A imprensa russa relatou a existência de reclamações de utilizadores russos daquela plataforma acerca de problemas com o serviço de mensagens no início de setembro.

Em agosto, a Roskomnadzor começou a bloquear chamadas na plataforma digital WhatsApp (cuja proprietária, a também multinacional norte-americana Meta, é considerada uma organização extremista na Rússia) e também noutra rede social, o Telegram.

Na semana passada, aquela agência russa reintroduziu novas medidas restritivas contra o WhatsApp, atribuindo o uso do serviço de mensagens a golpistas.

O jornal RBC também noticiou que a Roskomnadzor intensificou o bloqueio de serviços de VPN (Virtual Private Network, na sigla inglesa - medida de cibersegurança), essenciais na Rússia para aceder a certas aplicações ou páginas e sítios na Internet que tenham sido censurados pelo governo por serem considerados ter conteúdos extremistas ou terroristas.

Entre os bloqueios contam-se redes sociais como Instagram ou X, mas também órgãos de Comunicação Social ocidentais, como agências de notícias e páginas de universidades de outros países.