Netanyahu valida plano de Gaza enquanto aceita negociar com Hamas

Netanyahu revelou também que deu ordens para “o início imediato das negociações para a libertação de todos os reféns”.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, validou esta quinta-feira o plano militar para a ocupação da Cidade de Gaza, ao mesmo tempo que aceitou reatar negociações com o grupo islamita palestiniano Hamas.
Netanyahu ordena negociações e valida plano de GazaAP Photo/Alex Brandon
"Estamos na fase de tomada de decisões. Cheguei hoje à Divisão de Gaza para aprovar os planos que as Forças de Defesa me apresentaram e ao ministro da Defesa para tomar a Cidade de Gaza e derrotar o Hamas", afirmou o chefe do Governo durante a sua visita àquela unidade do Exército israelita.
Ao mesmo tempo, Netanyahu revelou que deu ordens para “o início imediato das negociações para a libertação de todos os reféns” em posse das milícias palestinianas e para “o fim da guerra em termos aceitáveis” na perspetiva de Israel.
"Estes dois objetivos — derrotar o Hamas e libertar todos os nossos reféns — andam de mãos dadas", declarou.
