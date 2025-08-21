Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de agosto de 2025 às 14:18

António Guterres reforça apelo: “É vital alcançar imediatamente um cessar-fogo em Gaza”

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, voltou a apelar ao cessar-fogo em Gaza, esta quinta-feira, quando Israel se prepara para lançar um novo ataque na Cidade de Gaza e em outras áreas densamente povoadas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)