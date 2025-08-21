Sábado – Pense por si

21 de agosto de 2025 às 14:21

Família e amigos de reféns israelitas marcharam perto da fronteira com Gaza

Familiares e amigos de reféns israelitas marcharam, na quarta-feira, perto da fronteira com Gaza, para pedir ao governo que chegue a um acordo para a libertação dos sequestrados.

