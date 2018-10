A limusina e outro veículo colidiram violentamente no sábado. O carro de luxo estaria a transportar convidados para um casamento quando teve o acidente no condado de Schoharie.

Uma limusina e outro veículo colidiram violentamente no sábado à tarde em Nova Iorque. O choque vitimou pelo menos 20 pessoas.



A só foi avançada pela polícia norte-americana este doming.

O carro de luxo, de acordo com o The New York Times, estaria a transportar convidados para um casamento antes dar-se o acidente perto da loja de recordações Apple Barrel Country Store, no condado de Schoharie, na parte oeste de Nova Iorque.



"Os operacionais quebraram algumas janelas para tentar libertas os passageiros", disse uma testemunha do acidente.



Outras testemunhas citadas pelo The Mirror contam que ouviram um estrondo muito alto e viram a limusina a passar por cima de uma intersecção, colidir com outro carro e atingir alguns pedestres.



Até ao momento, não se sabe se as vítimas são passageiros, condutores ou pessoas que estavam na rua.





#518news #schoharie Emergency vehicles surround the Apple Barrel Cafe at Route 30 and Route 30A in Schoharie after a van style limousine and an SUV collided injuring several and killing approximately 3 people. pic.twitter.com/6HGfHcBkx9 — Peter R. Barber (@prbarber1) 6 de outubro de 2018





A polícia do estado de Nova Iorque revelou que "os nomes das vítimas ainda não serão divulgados e os parentes mais próximos já estão a ser contactados".





NTSB launching go-team today to limo crash near Albany, NY. More details to come. Check @ntsb_newsroom for additional updates. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 7 de outubro de 2018