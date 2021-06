Naftali Bennet o bilionário ultranacionalista que pode ser primeiro-ministro

Os 12 anos de Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel parecem estar a chegar ao fim. Um acordo partidário que une Centro, Esquerda e Direita prepara-se para levar ao poder Naftali Bennett, ex-militar ultranacionalista, antigo ministro dos Assuntos da Diáspora e da Defesa. Casado com uma chef pasteleira, com quatro filhos, milionário aos 33 anos, aos 49 quer anexar várias partes da Cisjordânia.



Naftali nasceu em Haifa em 1972. É o mais novo dos três filhos do casal Jim e Myrna Bennett, imigrantes de origem polaca holandesa que saíram dos EUA para Israel em 1967, um mês depois da Guerra dos Seis Dias. Foi criado de acordo com os preceitos ortodoxos modernos do judaísmo e, passando a infância entre a Califórnia, Nova Jérsia, Canadá e Israel.



À semelhança de todos os seus compatriotas, Naftali fez o serviço militar obrigatório, acabando por integrar unidades de operações especiais israelitas. Deixou o exército em 1996, foi estudar Direito em Nova Iorque e fundou uma empresa de software avaliada em 145 milhões de dólares (119 milhões de euros). Tinha 33 anos quando a vendeu, em 2005. Um ano depois, a morte do melhor amigo na Guerra do Líbano fê-lo mudar de vida.