Gaza empurrou os ultraconservadores para um governo anti-Bibi

O ultra-nacionalista Naftali Benet, líder do partido Yamina, anunciou no domingo o apoio à criação de um executivo com o bloco da oposição a Benjamin Netanyahu, liderado pelo centrista Yair Lapid (Yesh Atid). Esta coligação pode ser responsável por terminar com a administração de Benjamin Netanyahu ao fim de um período de dois anos de instabilidade política em Israel e de 12 anos de governos liderados por Bibi. Mas coligação pode ser "motor de instabilidade" no Médio Oriente.



O surgimento de coligações para formar governo em Israel não é novidade. O especialista em geopolítica e segurança Felipe Pathé Duarte refere à SÁBADO que "o próprio sistema eleitoral israelita quase que obriga a coligações. É mesmo muito pouco comum haver partidos que formem logo Governo". Mas reconhece que uma coligação como esta que se adivinha é diferente, até porque o fator que une as diferentes fações políticas - "que vão do centro à direita, esquerda e ultranacionalistas" - é serem anti-Bibi. "Perceberam que é possível afastar Netanyahu ao fim de doze anos, mesmo que seja uma coligação improvável, até porque pode juntar-se a partidos árabes e islamitas."



"Neste momento decisivo, devemos assumir responsabilidades. Pretendo fazer de tudo o que está em meu poder para formar um Governo de unidade nacional com o meu amigo Yair Lapid", anunciou publicamente Benet este domingo. A confirmar-se o govenro, Lapid liderará um amplo bloco de partidos de grande diversidade ideológica - desde a esquerda até à extrema-direita - cujo único elemento de união é a firme oposição ao atual primeiro-ministro. E esse objetivo comum pode ser suficiente para afastar Netanyahu do poder, mas nada garante estabilidade governativa para os próximos passos. Sobre as influências que uma coligação como esta podem ter no equilíbrio do Médio Oriente, o professor da Universidade Nova de Lisboa, prefere não fazer previsões. "A quantidade de partes integrantes deste possível projeto de governo é demasiado improvável e pode servir como um motor de instabilidade, mas é muito cedo e incerto para fazer previsões", avança.