Murros nas costelas e espetados com garfos: acusações de abuso no restaurante 5 vezes considerado o melhor do mundo

Ex-funcionários relatam um ambiente de medo e humilhação no Noma, numa das cozinhas mais prestigiadas do mundo. O chef René Redzepi já reagiu.

Foi no início de fevereiro que se tornaram públicos os episódios de alegados maus-tratos no restaurante Noma, na Dinamarca. As acusações são dirigidas sobretudo ao chef René Redzepi, que liderou durante vários anos a cozinha do restaurante.



René Redzepi chefiava a cozinha do restaurante Noma AP Photo/Lefteris Pitarakis

Um dos episódios terá acontecido em 2014, durante a hora jantar, quando Redzepi ordenou que toda a equipa fosse para a rua, depois de um sub-chef ter colocado música eletrónica na cozinha de produção. Seguiu-se um momento de humilhação pública, onde o funcionário chegou a ser esmurrado nas costelas por René Redzepi. "Ir trabalhar era como ir para a guerra", disse Alessia, uma antiga funcionária do restaurante, em declarações ao jornal The New York Times.

Jason Ignacio White, o antigo chef do laboratório de fermentações, começou a divulgar os relatos de antigos funcionários do restaurante em fevereiro, na rede social Instagram. Posteriormente, criou o site Noma-abuse.com, onde são descritas algumas dessas situações na primeira pessoa. "Todos os dias, quando voltava, via como as pessoas eram infelizes ali - gritavam com elas, perdiam peso. As raparigas ficavam meses sem menstruar, stressadas e infelizes", pode ler-se num dos relatos publicados no site.

“Já tentei escrever isto muitas vezes. Acabei sempre por desistir. Hoje, quando li que tinhas sido diagnosticado com stress pós-traumático, percebi que tinha de te contar", diz a mensagem de outro colaborador partilhada por Jason Ignacio White. De acordo com o NYT, também existem testemunhas que afirmam que o chef se agachava sob os balcões da cozinha e espetava-os com garfos de churrasco.

Em declarações ao jornal norte-americano, o chef René Redzepi reagiu às acusações e afirmou que decidido afastar-se do serviço de dia a dia: "Embora não reconheça todos os detalhes dessas histórias, consigo ver o suficiente do meu comportamento passado refletido nelas para entender que as minhas ações foram prejudiciais para com as pessoas que trabalharam comigo. Àqueles que sofreram sob a minha liderança, o meu mau julgamento ou a minha raiva, peço sinceras desculpas e tenho trabalhado para mudar".

O restaurante Noma, fechado desde 2023, ganhou três estrelas Michelin e foi considerado cinco vezes o melhor restaurante do mundo na lista World’s 50 Best Restaurants. O chef dinamarquês é conhecido pelas suas técnicas inovadoras, nomeadamente pelo uso de fermentação, que teve um impacto na gastronomia a nível mundial. Apesar da polémica, foi anunciada uma pop-up do Noma em Los Angeles, nos EUA, que começa esta semana e cujos jantares custam 1.500 dólares (cerca de 1297,51 euros) por pessoa. Alguns chefs norte-americanos manifestaram-se e criticaram os preços elevados dos jantares.