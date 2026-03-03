Sábado – Pense por si

As estrelas Michelin ainda são importantes? Quatro chefs respondem

A poucos dias da apresentação do "Guia Michelin Portugal", marcada para 10 de março, falámos com quatro chefs sobre o peso das estrelas na restauração contemporânea.

Edição 3 a 9 de março
Edição de 3 a 9 de março
As estrelas Michelin ainda são importantes? Quatro chefs respondem
Sofia Parissi 03 de março de 2026 às 23:00
A chef Marlene Vieira lidera a cozinha do restaurante Marlene
A chef Marlene Vieira lidera a cozinha do restaurante Marlene

É quarta-feira, 25 de fevereiro, e o restaurante Marlene, em Lisboa, abre em poucas horas para o jantar. “Até abrirmos ainda há muita para coisa para preparar”, garante Marlene Vieira. Em 2025, o restaurante foi distinguido com a primeira Estrela Michelin, assinalando um momento histórico: há três décadas que o prémio não era atribuído a uma mulher em Portugal.

Tópicos passado Estrelas Estrela Noite das Estrelas Michelin Espanha Portugal Marlene Vieira França André Cruz
As estrelas Michelin ainda são importantes? Quatro chefs respondem