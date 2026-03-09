Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Irão: NATO interceta segundo míssil iraniano na Turquia

Lusa 12:51
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas

Um incidente idêntico já tinha sido denunciado pela Turquia na quarta-feira, 04 de março, ao quarto dia da guerra desencadeada pela ofensiva conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Forças da NATO destruíram um segundo míssil disparado a partir do Irão no espaço aéreo da Turquia, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Defesa turco num comunicado.

NATO interceta míssil iraniano na Turquia; incidente semelhante tinha ocorrido
NATO interceta míssil iraniano na Turquia; incidente semelhante tinha ocorrido Philipp Schulze/picture-alliance/dpa/AP Images

“Um míssil balístico disparado do Irão e que penetrou no espaço aéreo turco foi neutralizado pelos elementos de defesa aérea e antimíssil da NATO destacados no Mediterrâneo Oriental”, disse o ministério.

“Fragmentos do míssil caíram em campos em Gaziantep [sudeste da Turquia]. O incidente não causou vítimas nem feridos”, precisou o ministério no comunicado, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Um incidente idêntico já tinha sido denunciado pela Turquia na quarta-feira, 04 de março, ao quarto dia da guerra desencadeada pela ofensiva conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Artigos Relacionados
Tópicos Irão NATO natas Turquia Ministério da Defesa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: NATO interceta segundo míssil iraniano na Turquia