Acusados três invasores do Capitólio, incluindo líder que usava capacete com cornos

Três homens apoiantes de Donald Trump foram acusados este sábado pelo tribunal federal do Distrito de Columbia, em Washington D.C., por envolvimento na manifestação que culminou na invasão do Capitólio dos Estados Unidos na passada quarta-feira e em que morreram cinco pessoas, incluindo um polícia norte-americano.





ornos de bisonte e com a bandeira dos Estados Unidos pintada no rosto e uma lança de quase dois metros na mão, que foi um dos líderes da manifestação que aconteceu durante a certificação de votos do Congresso que confirmou Joe Biden como novo presidente dos EUA.





Yellowstone Wolf, tem 27 anos, é fiel seguidor do movimento conspiracionista de extrema-direita QAnon e foi acusado de entrar e permanecer intencionalmente num espaço restrito sem autoridade legal, entrada violenta e conduta desordenada nos terrenos do Capitólio.





Um deles é Jacob Anthony Chansley, conhecido como Jake Angeli, o homem com cAngeli, que gosta de ser chamado de





Outro dos acusados é Adam Johnson, de 36 anos, também acusado de entrar e permanecer intencionalmente num espaço restrito sem autoridade legal e de entrada violenta e conduta desordenada nos terrenos do Capitólio.



Johnson foi detido esta sexta-feira e foi fotografado a transportar o púlpito em que a porta-voz da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, costuma realizar as suas declarações no Capitólio.

O último dos detidos foi Derrick Evans, de 35 anos, igualmente acusado de entrar e permanecer intencionalmente num espaço restrito sem autoridade legal e de entrada violenta e conduta desordenada nos terrenos do Capitólio, foi detido também esta sexta-feira.

Evans foi reconhecido após gravar um vídeo em direto para a sua página pessoal de Facebook em que encorajava uma multidão a forçar a entrada no Capitólio. No vídeo, o homem grita: "Entrámos, entrámos! Derrick Evans está dentro do Capitólio".

Os três casos estão agora a ser investigados pelo FBI e pela Polícia do Capitólio.



O líder das manifestações, Jake Angeli, já tinha participado nas manifestações posteriores às eleições que deram a vitória a Biden, nas quais defendeu as denúncias de fraude que fazia o agora ex-presidente norte-americano. Numa entrevista à agência Efe, em novembro, garantiu que muitos dos votos que o atual presidente dos Estados Unidos recebeu vinham de pessoas que tinham morrido há mais de duas décadas.





HILO: Por si queréis escuchar la conversación que tuve en Arizona con el personaje que ha presidido el Senado momentáneamente. "Yellowstone Wolf". Dice que su misión es INFORMAR a la comunidad y que ha sido enviado por Qanon ?? pic.twitter.com/uEOBHHAjPO — Alex Segura (@_alexsegura_) January 6, 2021





Ao jornalista, com o mesmo traje com que entrou no Capitólio esta quarta-feira, explicou que praticava xamanismo e que o seu principal objetivo era recuperar a nação dos comunistas e globalistas que se infiltraram no governo dos EUA para o "destruir por dentro".

Na mesma entrevista defendeu ainda que o movimento QAnon está a lutar para acabar com o tráfico sexual infantil e que o próprio se encontrava ali para espalhar a palavra e por um fim à exploração sexual.



Numa das muitas publicações que fez no Facebook, cujo perfil foi entretanto apagado, Jake Angeli defendeu que o comunismo está ligado ao satanismo e à magia negra. Afirmou ainda que o comunismo é um feitiço de magia negra e que é com ele que os líderes comunistas agem como Lordes Sith (personagens de Guerra das Estrelas).