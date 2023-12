Mulher e quatro filhos assassinados num apartamento perto de Paris. Pai é o suspeito

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As vítimas foram encontradas após o alerta dado pela família que estava preocupada com a falta de resposta aos contactos. Foi aberta uma investigação sobre “homicídios intencionais com premeditação”, depois da descoberta dos corpos.

Os corpos de uma mulher e os seus quatro filhos - com idades compreendidas entre os 10 anos e os nove meses -, foram encontrados na segunda-feira num apartamento na cidade de Meaux, a 40 km de Paris.



O pai, de 33 anos, que já era conhecido pelas autoridades por violência doméstica, foi detido esta terça-feira em Sevran.

"Havia um grande número de facadas na frente e nas costas, no tronco, nos membros inferiores e superiores, bem como cortes de defesa", disse o procurador Jean-Baptiste Bladier aos meios de comunicação social franceses. O homem detido já era conhecido por atos de "violência doméstica e por sofrer de perturbações psiquiátricas", disse outra fonte da investigação.

As vítimas são uma mulher de 35 anos, duas filhas e dois filhos com 10, 7, 4 anos e 9 meses de idade. Os vizinhos da família disseram aos investigadores que tinham ouvido gritos durante a madrugada do dia de Natal.

O pai já tinha sido investigado por atos de violência doméstica, incluindo um ataque à mulher com uma faca. No entanto, o processo criminal contra o marido foi encerrado por falta de queixapor parte da vítima e depois de ter sido declarado "inimputável devido à sua deficiência mental". Em 2017, tinha estado num hospital psiquiátrico e tomava regularmente medicação para os seus problemas de saúde mental.

A região de Paris foi alvo de uma série de infanticídios, apenas neste ano. No final do mês de novembro, um homem de 41 anos confessou ter matado as suas três filhas, com idades entre os 4 e os 11 anos, tendo sido encontradas mortas em casa, em Alfortville, pela polícia francesa.

Já em outubro, um militar matou as suas três filhas antes de se suicidar na sua casa em Vemars, no Val-d'Oise.

