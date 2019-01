Oito canadianos já morreram presos em contentores de roupa

Os contentores de doação de roupa estão a ser apelidados de "armadilhas mortais", depois de oito pessoas terem morrido em acidentes relacionados com estes objetos, no Canadá. As mortes seguiram-se a pessoas ficarem presas nos ditos caixotes. A primeira vítima data de 2015.





O exemplo mais recente é o de uma mulher de 35 anos que foi encontrada morta dentro de um destes caixotes em Toronto , esta terça-feira. Segundo a imprensa canadiana, as autoridades tentaram serrar o caixote para resgatar a mulher, mas a mesma acabou mesmo por morrer no local. O presidente da Câmara local, John Tory, informou que a cidade está a investigar a segurança e o desenho dos caixotes.Mas não é apenas no Canadá que morreram pessoas nestes caixotes de doação. Nos EUA , em Novembro, uma mulher foi encontrada dentro de um objeto como estes, em Petaluma, na Califórnia . O mesmo acontecera dois anos antes a outra mulher. Autoridades desconfiam que ambas eram sem-abrigo.Segundo as autoridades, pessoas ficam presas por tentarem recuperar roupa ou procurar abrigo dentro dos caixotes.Em maior parte dos casos, os contentores têm uma entrada no topo onde se depositam as peças para doar. A abertura destes caixotes é, por norma, de grande dificuldade, para impedir o roubo de material que é depois usado para dar aos mais carenciados.

Foi já convocada uma equipa para tornar os contentores mais seguros e várias instituições de caridade estão a retirar as caixas, para prevenir acidentes.