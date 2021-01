Mulher alvejada na invasão do Capitólio morreu

"Nenhuma das prisões ocorridas era de residentes de Washington DC, todos eram de fora", explicou o chefe da polícia quando anunciou a detenção de pelo menos 13 manifestantes.

A mulher que foi baleada na sequência da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos da América, por parte de apoiantes de Donald Trump acabou por morrer na sequência dos ferimentos sofridos, avança a BBC citando as autoridades norte-americanas. Mais de uma dezena de pessoas foram detidas antes de o edifício ser dado como seguro.A vítima era uma das manifestantes, não sendo ainda conhecidos os contornos da sua morte.Pelo menos um dispositivo explosivo foi encontrado perto do Capitólio dos EUA, depois de manifestantes pró-Trump terem invadido o edifício, e as autoridades dizem que ativistas usaram produtos químicos contra a polícia. As autoridades norte-americanas disseram que o dispositivo explosivo não constituiu um risco para a segurança do Capitólio, mas a sua presença espoletou um forte dispositivo de segurança no seu perímetro.As autoridades declararam hoje que o edifício do Capitólio está finalmente em segurança após agentes das forças de segurança fortemente armados porem fim a quase quatro horas de ocupação por manifestantes pró-Trump.O anúncio "o Capitólio está seguro" foi emitido em alta voz hoje à noite num local seguro dentro do edifício onde se encontravam os membros da Câmara dos Representantes, que reagiram com um aplauso.A invasão do Capitólio durante a tarde obrigou à interrupção da sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA.Os representantes e senadores foram levados para locais seguros dentro do complexo do Capitólio e em Washington, após milhares de apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, invadirem o edifício e entrarem em confronto com a polícia.Os legisladores afirmaram que irão retomar a sessão de ratificação dos votos do Colégio Eleitoral logo que seja seguro fazê-lo.A polícia metropolitana foi enviada para o Capitólio e os serviços de segurança do Congresso foram auxiliados por agentes estaduais que vieram de Maryland, Virgínia e New Jersey, bem como pela Guarda Nacional e por agentes dos serviços secretos (em particular por causa da presença do vice-Presidente, Mike Pence, que estava a liderar, por inerência, os trabalhos no Senado).Milhares de manifestantes tinham-se reunido hoje em Washington, protestando e contestando a vitória do democrata Joe Biden.Num comício em frente à Casa Branca, Trump pediu aos manifestantes para se dirigirem para o Capitólio e fazer ouvir a sua voz, em protesto do que considera ser uma "fraude eleitoral", tendo mesmo dito que "nunca" aceitaria a sua derrota nas eleições de 03 de novembro.Os manifestantes obedeceram ao comando do Presidente cessante e dirigiram-se para o Capitólio, tendo mesmo invadido o edifício e obrigando agentes policiais a dispararem tiros, um dos quais feriu com gravidade uma mulher, e a usar gás lacrimogéneo (depois de fornecer máscaras de gás aos legisladores que foram sendo retirados do local).Com Lusa