O presidente eleito Joe Biden considerou que o episódio no qual apoiantes de Donald Trump invadiram o capitólio foi um momento no qual "a democracia está sob um assalto sem precedentes" nos Estados Unidos da América.O democrata informou que inicialmente tinha pensado falar sobre economia, mas que depois dos acontecimentos da tarde desta quarta-feira teve de mudar o teor do seu discurso. "Neste momento, a nossa democracia está sob um assalto sem precedentes", declarou, referindo-se à invasão do capitólio pelos apoiantes do presidente Trump e que continuam sem reconhecer a vitória do democrata nas eleições de novembro.O presidente eleito enumerou o que mais perplexidade lhe causava nestes eventos: "Nunca vimos nada assim em tempos modernos. É um assalto contra a cidadela da liberdade, o Capitólio em si. É um assalto contra os representantes do povo, contra a polícia do Capitólio que jurou protegê-los, contra os funcionários públicos que trabalham no coração da nossa república. É um assalto contra o Estado de direito como vimos poucas vezes", afirmando ainda que aquelas cenas de violência "não refletem a verdadeira América, nem aquilo que nós somos". "O que nós vemos é um pequeno grupo de extremistas, dedicados à falta de lei", sentenciou o antigo vice-presidente norte-americano.Biden foi ainda mais longe e deixou palavras de ordem violentas: "Isto não é dissidência. Isto é desordem, caos. É quase sedição. Tem de acabar já. Exijo que este grupo recue e deixe a democracia funcionar".