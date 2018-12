Relacionado Como a liberdade dos agressores afecta vítimas de violência doméstica "As condenações por violação são insuficientes"



Roman Pronin foi detido por tentativa de homicídio, mas agora terá que responder perante a Justiça pela morte de Vanya, que morreu a tentar salvar a mãe. Mas em Outubro, apanhou uma gripe que o enfraqueceu, não tendo resistido.Roman Pronin foi detido por tentativa de homicídio, mas agora terá que responder perante a Justiça pela morte de Vanya, que morreu a tentar salvar a mãe.

Há 19 meses, Vanya Krapivin, um rapaz de 16 anos, chegou a casa na Rússia vindo da escola e encontrou a mãe, Natalia Krapivina, estendida no chão e ensanguentada. Estava a ser atacada pelo vizinho, Roman Pronin, que a tentava violar.O jovem tentou salvar a mãe, tendo usado um peso com três quilos contra o agressor. No entanto, este conseguiu tirar-lho e bateu no jovem com o mesmo peso, atingindo-lhe a zona do crânio. As lesões foram muito graves.Depois de ouvir os gritos, os vizinhos chamaram as autoridades. Quando a polícia chegou, Pronin já tinha fugido. Pensou que tinha matado a mãe e o filho, que ficaram inconscientes no chão da casa. O adolescente ficou em coma durante nove meses. Os médicos foram obrigados a extirpar-lhe parte do cérebro. Apesar de tudo, Vanya revelou melhorias: tinha começado a reconhecer pessoas, e a comer alimentos em papa.