Manifestações levaram a pelo menos quatro mortes e centenas de feridos. Autoridades receiam que violência se repita este fim-de-semana.

Algumas atracções turísticas e museus no centro de Paris, como o Museu do Louvre e a Torre Eiffel, anunciaram que vão encerrar portas este sábado, dia 8 de Dezembro. Em causa, está a necessidade de evitar a violência desencadeada pelos novos protestos dos "coletes amarelos". Simultaneamente, as autoridades francesas preparam-se para mobilizar 89 mil agentes por todo o país.



"As manifestações agendadas para sábado, 8 de Dezembro, em Paris, não nos permitem garantir a segurança dos visitantes", indicaram os responsáveis pela Torre Eiffel. A polícia ordenou também o encerramento da Opera, de vários estabelecimentos comerciais situados nos Campos Elísios e de uma dúzia de museus, incluindo o Louvre e o Grand Palais. "Não podemos correr o risco, quando sabemos da ameaça", declarou o ministro da Cultura, Franck Riester, à estação de rádio RTL.



Durante a semana, Emmanuel Macron tem tentado acalmar a fúria das massas. Porém, o fim-de-semana passado correspondeu ao pior caso de caos urbano em Paris desde 1968. Desde que os protestos arrancaram, morreram pelo menos quatro pessoas, de acordo com o jornal Libération.



Os manifestantes incendiaram carros, vandalizaram cafés, roubaram lojas e espalharam graffitis anti-Macron pela cidade. Várias pessoas acabaram feridas e centenas foram presas em batalhas com a polícia. Numa tentativa de terminar a crise, o primeiro-ministro, Édoaurd Philippe, anunciou no Parlamento que iria abandonar os planos para aumentar os impostos de combustíveis pensados para 2019.



A ameaça de mais violência constitui um pesadelo para as autoridades, que insistem em traçar uma distinção entre os "coletes amarelos" pacíficos e os grupos mais violentos.



Nas redes sociais, membros dos "coletes amarelos" pedem um "quarto acto", referindo-se ao quarto fim-de-semana de caos.



O ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, juntou-se também às muitas vozes que aconselham os franceses a ficar em casa este fim-de-semana.



Os protestos dos "coletes amarelos" sugiram em Novembro, na sequência do aumento nos impostos dos combustíveis. As demonstrações pacíficas de descontentamento transformaram-se em rebeliões violentas contra Macron.