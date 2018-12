John Kelly está a preparar-se para abandonar o seu cargo de chefe de gabinete da Casa Branca, noticia a CNN, que avança ainda que o político irá retornar para o departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, onde trabalhava antes de ser escolhido para o cargo em Washington há 17 meses.

Segundo a CNN, que cita duas fontes próximas da Casa Branca para confirmar a notícia, os motivos da partida de Kelly terão sido provocados pela degradação do seu relacionamento com o presidente Donald Trump, que já estava tenso há alguns meses, mas que parece ter atingido o seu auge recentemente: os dois norte-americanos não se falam sequer.



John Kelly foi considerado o único capaz de "pôr ordem na Casa Branca", como descreveram os media norte-americanos na altura, e Trump chegou a pedir-lhe para permanecer no cargo pelo menos dois anos. No entanto, em Fevereiro este já tinha ameaçado sair depois da controvérsia de ter defendido publicamente Rob Porter, um funcionário acusado de violência doméstica.

A cadeia televisiva escreve ainda que o presidente dos EUA já está a trabalhar no plano de substituição de Kelly. Entre os possíveis sucessores, destaca-se Nick Ayers, chefe de equipa do vice-presidente Mike Pence.