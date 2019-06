Uma criança de 12 anos era mantida presa na casa de banho de um hotel com uma coleira, vítima de maus-tratos às mãos do pai e da madrasta. Acabou por morrer no dia 24 de maio por complicações relacionadas com fome, desnutrição e ausência de cuidados médicos, escreve a CNN.

O pai, Luis Posso, de 32 anos, e a madrasta, Dayana Medina-Flores, de 25, já foram detidos, com uma fiança de 500 mil dólares casa. Estão a ser acusados de homicídio, negligência, isolamento e agressões a menor de idade.

A morte da criança foi declarada homicídio por resultado das agressões de que foi vítima num hotel em Bloomington, Indiana, nos EUA. Segundo o relatório da autópsia, Eduardo Posso, a criança, apresentava lacerações, úlceras e hematomas no corpo todo. Terá tido uma morte lenta, sugere ainda o documento.

Foi nas últimas semanas de vida que o menor tinha ficado trancado e preso por uma coleira de choques à volta do pescoço na casa de banho.

O pai de Eduardo levou-o pessoalmente ao hospital um dia depois de a criança ter adoecido, mostrando-se demasiado fraco para se levantar e com um discurso incoerente. Nesse dia, o corpo do menor estava frio, o que levou Posso, que trabalha a distribuir panfletos para um circo itinerante, a levá-lo para o hospital.

Eduardo chegou à unidade hospitalar inconsciente e foi declarado morto pouco depois.

Terá sido as circunstâncias estranhas da morte da criança que levou a polícia a descobrir no telemóvel da madrasta um vídeo que mostrava Eduardo imobilizado na banheira, com o pai e a madrasta a entrarem no local e a ignorarem-no. No telemóvel do pai, por sua vez, foi descoberto uma mensagem a dizer que a criança quase tinha escapado das correntes e uma selfie de Posso com o filho dentro da banheira, preso.

As autoridades vasculharam o quarto de hotel onde foram encontradas cordas, algemas, cadeados, correntes e uma coleira de choques para cães.

Sob custódia, a madrasta depôs que o pai batia no menor com sapatos, as mãos e por vezes cintos, e admitiu que a criança foi acorrentada mais de dez vezes. Quando não era levado a distribuir panfletos com o pai, ficava preso na casa de banho e era vigiado por uma câmara.

Às autoridades, Luis Posso confessou que agredia Eduardo, mas negou deixá-lo passar fome e recusou-se a explicar as origens dos vários ferimentos do rapaz.

Após a detenção, a polícia norte-americana contactou a mãe da criança, Aurea Garcia. Esta desconhecia que o filho tinha deixado o estado da Florida, onde estudava e morava, mas sabia que o ex-marido era agressivo com os filhos, razão pela qual se separaram. No entanto, nunca pensou que este fosse capaz de cometer tais crimes. "Nunca me passou pela cabeça que ele fosse capaz de fazer uma coisa tão horrível como fez. Como é que se pode fazer isto a um filho?", questionou-se.



Aurea e Posso estiveram casados um ano e separaram-se um ano depois. Desde então, a mulher perdeu uma audiência judicial e o homem ficou com os filhos, e não mais passou tempo com eles até ao feriado de Ação de Graças em 2017, quando os viu pela última vez.