Morreu o compositor grego Vangelis, autor do tema "Chariots of Fire"

O compositor grego Vangelis Papathanasiou morreu na noite da passada terça-feira, aos 79 anos. Estava internado em França com Covid-19.







Vangelis Papathanasiou

era conhecido por composições inovadoras em uma variedade de géneros.

Evangelos Odyssey Papathanassiou, mais conhecido como Vangelis,

O músico venceu um Óscar para melhor banda sonora com o filme "Momentos de Glória" ("Chariots of Fire"), em 1981.

Vangelis nasceu, em 1943, na pequena localidade de Agria, mas cresceu em Atenas.





A carregar o vídeo ... Vangelis: Chariots of Fire





Terá começado a compor aos quatro anos e nas aulas de música inventava as suas próprias técnicas.



Em 1973 escreveu temas para dois filmes do cineasta Frederic Rossif e foi aí que iniciou a sua carreira a solo. O seu primeiro álbum, Earth, saiu no mesmo ano.



Desde do início da sua carreira até 2021, Vangelis lançou mais de 20 álbuns de músicas originais. O último foi lançado durante o ano passado e chama-se "Juno to Jupiter".