Morreu o realizador Brent Renaud. Estava a trabalhar em Kiev

Morreu Brent Renaud, realizador de documentários que se encontrava a trabalhar em Kiev. A morte foi confirmada pelo chefe da polícia regional, citado pela agência noticiosa Reuters e pelo jornal The Guardian.





Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

Leia Também Jornalistas da Sky News atingidos a tiro em ataque de militares russos. Vídeo mostra o momento

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Foi este último que avançou a identidade do jornalista, que tinha 51 anos, e que o ligou ao NY Times. Brent Renaud tinha consigo um cartão de identidade que o identificava com o jornal The New York Times, com o qual já colaborou várias vezes. Porém, o jornal norte-americano reagiu à morte de Brent Renaud indicando que ele não estava a trabalhar com o diário na Ucrânia. "Sentimo-nos muito tristes por saber da morte de Brent Renaud. Brent era um realizador talentoso que contribuiu com o The New York Times ao longo dos anos. Apesar de ter trabalhado connosco no passado, mais recentemente em 2015, não se encontrava a trabalhar com o jornal na Ucrânia." Segundo o jornal, Brent Renaud usava um crachá identificativo do Times que foi emitido há vários anos.Brent Renaud foi alvejado mortalmente, quando o carro em que seguia foi atingido pelas tropas russas junto a Irpin, nos arredores de Kiev.Outro jornalista que seguia no carro foi levado para o hospital para ser tratado aos ferimentos.Renaud era realizador de documentários, produtor televisivo e programador cinematográfico, e trabalhava com o irmão, Craig, há vinte anos. Os dois venceram o prémio Peabody que distingue trabalhos realizados em meios de comunicação da rádio à televisão.Realizou documentários sobre vários temas, do terramoto no Haiti à guerra no Iraque.Há alguns dias, uma equipa da televisão britânica Sky News também foi alvo de um ataque semelhante: