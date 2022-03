Rússia não nega morte de jornalista, mas diz que foi Ucrânia que abriu fogo

A Rússia não nega a morte do jornalista e realizador Brent Renaud pelo exército russo, mas diz que foram forças ucranianas que abriram fogo contra a Rússia em primeiro lugar. O representante russo na Organização das Nações Unidas (ONU), Vasily Nebenzya, apontou que a cidade de Irpin, nos arredores de Kiev, está sob o controlo de forças ucranianas, depois de o representante norte-americano ter apontado para a responsabilidade de Moscovo na morte, referindo ainda que Renaud "não era jornalista".







Vasily Nebenzya Reuters

"O meu colega americano mencionou a morte do jornalista Brent Renaud em Irpin, alegadamente às mãos das forças russas. Lamentamos qualquer morte no conflito e gostaria de clarificar duas coisas: primeiro, ele não é um jornalista e isto foi imediatamente negado pelo próprio New York Times. E a informação que circula na Internet é de que o seu principal ramo de atividade não era o jornalismo ou o cinema. Isto é de domínio público", diz.De facto, a identidade de Renaud foi ligada ao jornal norte-americano por este trazer consigo um cartão de identidade que o identificava com o jornal The New York Times, mas trata-se, efetivamente, de um jornalista e realizador que estava a representar a revista TIME, anunciou a publicação. "Nas últimas semanas, o Brent estava na região a trabalhar num projeto da TIME Studios que se centrava na crise global de refugiados. Os nossos corações estão com os ente-queridos do Brent. É essencial que jornalistas possam cobrir em segurança esta invasão e crise humanitária na Ucrânia", referiu a newsmagazine em comunicado.O representante russo na ONU disse ainda que Irpin está "completamente controlada" por forças ucranianas. "A julgar pelas palavras do colega de Renaud, que sobreviveu ao incidente, foram eles que abriram fogo ao seu carro", disse, voltando a lembrar o perigo de armas biológicas caírem nas mãos de radicais ucranianos e acusando as Nações Unidas de "parcialidade" no "conflito".Brent Renaud foi alvejado mortalmente, quando o carro em que seguia foi atingido por forças russas junto a Irpin, nos arredores de Kiev. Outro jornalista que seguia no carro foi levado para o hospital para ser tratado aos ferimentos. Renaud era realizador de documentários, produtor televisivo e programador cinematográfico, e trabalhava com o irmão, Craig, há vinte anos.Os dois venceram o prémio Peabody que distingue trabalhos realizados em meios de comunicação da rádio à televisão. Realizou documentários sobre vários temas, do terramoto no Haiti à guerra no Iraque.