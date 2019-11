A Hungria não vai participar na edição do próximo ano da Eurovisão, com especulação de que a competição é vista como "demasiado gay" para o gosto do governo húngaro de extrema-direita de Viktor Orbán a surgir como a principal razão, indica o The Guardian.

Embora não tenha sido dado um motivo oficial, a decisão surge na sequência de uma crescente retórica homofóbica na Hungria, onde o presidente húngaro desenvolveu uma política de "família primeiro" para ajudar a uma subida na taxa de natalidade.

Uma fonte dentro da estação pública húngara, a MTVA, indicou ao jornal britânico que, embora não tenha sido comunicada qualquer razão internamente, funcionários acreditam que a associação do evento com a comunidade LGBT+Q esteja por detrás da decisão do afastamento. "Não estou surpreendida. Faz parte da cultura orgazicional da MTVA" afirmou a mesma.

No início deste ano, o porta-voz do Parlamento húngaro comparou a adoção por pessoas do mesmo sexo a pedofilia, com um comentador televisivo afeto ao governo de Orbán a descrever o Festival da Eurovisão a um "cruzeiro homossexual".