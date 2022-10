Ministro da Economia do Brasil: "FMI tem de falar menos besteira"

O FMI indicou que estima que o custo fiscal do auxílio emergencial das autoridades brasileiras entre 2020 e 2021, devido à pandemia, chegou a 4% do PIB do País, uma valor que na opinião da instituição foi demasiado elevado já que com um custo menor os resultados teriam sido os mesmos.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ministro da Economia do Brasil afirmou que o "FMI tem de falar menos besteira", na sequência de a instituição ter considerado que o Governo brasileiro poderia ter gasto metade do que foi despendido com o auxílio emergencial durante a pandemia.







protestos Brasil

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Há seis meses, estava todo mundo dizendo que os brasileiros estão passando fome. Aí o FMI diz que o gasto podia ser menor. Isso que eu falo: o FMI tem que falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus", afiemou Paulo Guedes, citado na imprensa local, em Washington,"Enquanto eles estão puxando a nossa orelha, o Brasil está crescendo mais, a inflação está mais baixa. Não acredito que o FMI esteja de má vontade com o Brasil, acho que é erro técnico mesmo", acrescentou Paulo Guedes, que irá participar nas reuniões do FMI e do Banco Mundial.Na terça-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) indicou que estima que o custo fiscal do auxílio emergencial das autoridades brasileiras entre 2020 e 2021, devido à pandemia, chegou a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, uma valor que na opinião da instituição foi demasiado elevado já que com um custo menor os resultados teriam sido os mesmos.Ainda na terça-feira, o FMI estimou que o PIB brasileiro em 2022 deverá crescer 2,8% este ano, uma subida de 1,1 ponto percentual em relação à estimativa feita em julho.