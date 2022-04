FMI alerta para incerteza das previsões devido à guerra na Ucrânia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou hoje que as suas projeções de crescimento económico são consideravelmente mais incertas devido à guerra na Ucrânia e admitiu que os acontecimentos dos últimos dias podem tê-las alterado.





No relatório com as perspetivas económicas mundiais divulgado hoje, a instituição baixou a sua previsão de crescimento mundial para 3,6%, quando tinha avançado 4,4% em janeiro, tendo ainda revisto em baixa as previsões de crescimento para 143 países."A incerteza destas projeções é considerável, muito acima do nível habitual. O crescimento pode desacelerar ainda mais ou a inflação superar as nossas expectativas", indicou ao apresentar o relatório o diretor do departamento de investigação do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.O mesmo responsável apontou que um eventual alargamento das sanções dos países europeus à Rússia que inclua a energia pode causar alterações significativas nas perspetivas.Neste sentido, o FMI admitiu mesmo que os acontecimentos dos últimos dias, que ainda não constam do relatório, podem já ter tido um impacto nos números publicados, como a adoção no passado dia 08 de abril de um quinto pacote de sanções pela União Europeia, no valor de pelo menos 20.000 milhões de euros.A guerra também acrescenta maior incerteza à evolução da inflação, que disparou em grande parte dos países, com o FMI a considerar que, para garantir o crescimento a longo prazo, é preciso que os países sejam capazes de travar a subida de preços sem prejudicar a economia.Gourinchas salientou a necessidade de "muitos países" consolidarem os seus saldos orçamentais, mantendo sempre o apoio financeiro aos grupos mais vulneráveis, "especialmente quanto aos preços elevados na energia e nos alimentos".Entre as principais economias mundiais, os Estados Unidos deverão crescer 3,7% este ano, assim como o Reino Unido, a China 4,4% e a Índia 8,2%.Segundo o FMI, é esperada uma forte queda de 35% no Produto Interno Bruto (PIB) da Ucrânia, sendo também projetada uma profunda contração de 8,5% na Rússia devido às sanções económicas.O crescimento económico da zona euro também foi revisto em baixa e o FMI prevê agora uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,8% este ano e de 2,3% em 2023.