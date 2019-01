Uma colisão no meio do ar entre um helicóptero e uma pequena aeronave por cima dos Alpes, em Itália, matou pelo menos quatro pessoas.O jornal La Repubblica indicou que o acidente aconteceu junto ao glaciar Rutor no Vale de Aosta, a 80 quilómetros de Turim.Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas. Não se sabe ainda como ocorreu o acidente, ou quem estava a bordo das duas aeronaves.