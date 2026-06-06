Milhares protestam na Albânia contra resort ligado à família de Trump numa reserva natural

Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, tinha confirmado, em março de 2024, um plano de investimento destinado a transformar a ilha de Sazan, antiga base militar secreta, situada ao largo da lagoa, num destino turístico de luxo.

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Tirana, pelo sexto dia consecutivo, contra um projeto de construção de um 'resort' de luxo por uma empresa ligada à família Trump numa reserva natural na costa albanesa.



Protestos em Tirana AP

Os protestos contra este projeto, estimado em cerca de 4 mil milhões de euros e associado à filha de Donald Trump Ivanka e ao seu marido, Jared Kushner, estão a ganhar força neste país dos Balcãs.

Agitando bandeiras albanesas ou empunhando cartazes com as frases "Ivanka, volta para casa" ou "a Albânia não está à venda", por vezes assinados "Geração Z", os manifestantes atravessaram o centro da cidade e pararam em frente à sede do Governo, onde exigiram também a demissão do primeiro-ministro, Edi Rama, constatou uma jornalista da agência France-Presse (AFP) no local.

Trata-se da maior manifestação desde o primeiro comício organizado na segunda-feira na capital albanesa.

Acusado pelos manifestantes de "favorecer os investidores em detrimento dos interesses do país", Rama afirma regularmente que não desistirá do projeto e acusa "forças estrangeiras" de incitar estas manifestações.

O primeiro-ministro albanês afirmou na sexta-feira que "não há motivo para preocupação" e que o projeto ainda não tinha sido aprovado. Salientou que "os melhores especialistas" do mundo estavam "mobilizados" e que o objetivo era "criar algo único".

No início do dia, várias centenas de pessoas reuniram-se na lagoa protegida de Vjosa-Narta, a cerca de 150 quilómetros a sudoeste de Tirana, no local onde se estava a montar um estaleiro nos últimos dias, provocando uma onda de reações.

"Toda esta extensão marinha é uma zona protegida. Destruí-la seria fatal para a biodiversidade", disse à AFP Emiljona Puja, funcionária do setor financeiro.

Numa praia de areia, de frente para as águas azuis, alguns com flamingos cor-de-rosa insufláveis ou recortados em papel --- que se tornaram símbolo do movimento ---, os manifestantes entoaram "Cancelem o projeto".

Numa primeira manifestação no final de maio houve incidentes no local, após a colocação de arame farpado para delimitar a zona --- entretanto removido --- e a divulgação online de vídeos que mostravam bulldozers na praia.

A lagoa costeira de Vjosa-Narta abriga numerosas aves migratórias, incluindo flamingos.

"O problema não diz respeito apenas à transparência deste processo, mas também ao facto de tudo isto ter ocorrido com total desrespeito pela importância ambiental desta zona", explicou Denisa Kasa, ativista da associação albanesa de proteção ambiental PPNEA, sublinhando que se trata de "um dos locais de maior biodiversidade do Mediterrâneo".

Jared Kushner tinha confirmado, em março de 2024, um plano de investimento destinado a transformar a ilha de Sazan, antiga base militar secreta, situada ao largo da lagoa, num destino turístico de luxo.

Desde as visitas de Ivanka Trump à zona, este inverno, na companhia de investidores, fala-se também da construção de hotéis de luxo na lagoa de Vjosa-Narta.