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Jornalista colombiano assassinado em localidade fronteiriça com a Venezuela

Lusa 23:02
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Uma pessoa que circulava de motocicleta disparou contra Cristian Herrera.

Um jornalista colombiano foi assassinado este sábado, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, anunciou o Provedor de Justiça, órgão público responsável por zelar pelo respeito dos direitos humanos..

Polícia colombiana fiscaliza fronteira
Polícia colombiana fiscaliza fronteira AP

Cristian Herrera foi assassinado na cidade fronteiriça de Cúcuta (nordeste), por uma pessoa que circulava de motocicleta e disparou contra o jornalista, segundo a imprensa local, citada pela agência France-Presse (AFP).

"A violência atinge novamente o jornalismo na Colômbia", declarou o Provedor de Justiça num comunicado publicado na rede social X.

Acrescentou que Cristian Herrera trabalhava em "temas relacionados com a impunidade, o crime organizado, a corrupção e a situação no Catatumbo", uma região também fronteiriça com a Venezuela, palco de violentos confrontos entre guerrilhas.

O jornalista, que tinha sido ameaçado, beneficiava de medidas de proteção do Governo que "não conseguiram impedir o seu assassinato", indicou ainda o Provedor de Justiça.

Segundo a ONG Fundação para a Liberdade de Imprensa (FLIP) -- da qual Herrera fazia parte do conselho de administração -, pelo menos 170 jornalistas foram assassinados na Colômbia desde 1977.

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