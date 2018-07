México captura líder do Cartel Jalisco Nova Geração e anuncia extradição para EUA

As autoridades mexicanas anunciaram no sábado a captura de um dos líderes do Cartel Jalisco Nova Geração, numa operação da Polícia Federal no estado central de Querétaro, e a intenção de extraditar Jesus Contreras para os Estados Unidos.

"Deu-se cumprimento no estado de Queretaro à ordem de detenção com fins de extradição internacional contra Jesus "C", fugitivo procurado pelas autoridades dos Estados Unidos", informou o procurador do Ministério Público em comunicado.

Após investigações, os agentes da Polícia Federal efectuaram a detenção "sem o uso de violência ou envolvimento de terceiros".