ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de outubro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 10 de outubro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Os dois candidatos à Casa Branca em 2020, Donald Trump e Joe Biden, debateram duas vezes antes das eleições. O primeiro embate ficou marcado pelas interrupções e provocações de parte a parte (mas principalmente vindas do candidato republicano) e o segundo foi mais amenos e concentrado no teor das propostas. Mas e se tudo isto acontecesse enquanto rimavam?O canal Epic Rap Battles of History (ERB) cria vídeos nos quais põe frente a frente duas figuras históricas ou ficcionais. Há sempre um elemento a uni-las, como "Steve Jobs Vs. Bill Gates"; "Rasputin Vs. Stalin" ou ainda as quatro tartarugas ninja contra os artistas do Renascimento que as baptizaram.Mas uma tradição desde 2012 é que sempre que há eleições, é feita uma "batalha" entre o candidato republicano e o democrata. Até ao momento houve três battles: Barack Obama Vs. Mitt Romney (2012), Donald Trump Vs. Hillary Clinton (2016) e agora Donald Trump Vs. Joe Biden (2020).Nesta batalha em particular, numa primeira ronda, o rapper que dá corpo a Donald Trump ataca Biden através de golpes contra a sua família e todas as dúvidas levantadas durante a campanha sobre o tema; algumas "barras" sobre os protestos que surgiram no seio do movimento Black Lives Matter; referências ao homicídio do líder iraniano Qasem Soleimani ou acusa ainda Biden de ser a sombra de Barack Obama.Já na primeira ronda de "Biden", este ataca Trump com os números da pandemia que já causou mais de 200 mil mortos nos EUA; o escândalo de Jeffrey Epstein e o seu alegado suicídio; a "carreira" de Donald Trump no wrestling, particularmente na WWE e ainda a amizade com Kim Jong-Un ou as relações sexuais com a atriz pornográfica Stormy Daniels.Leia a melhor informação sobre as eleições nos EUA na edição especial da SÁBADO, dedicada inteiramente às presidenciais americanas, cujo tema de capa é assinado pelo vencedor de um prémio Pulitzer, Michael Rezendes.