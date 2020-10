Guardia Civil detém empresários suspeitos de financiar independentistas catalães

que coordenava ações de desobediência civil em protesto contra a condenação de independentistas catalães. Estes empresários, explicam os meios de comunicação locais, estarão também a ser investigados por colaborar no desvio de fundos públicos para a Bélgica, de forma a financiar a estrutura montada por Carles Puigdemont nesse país. Relacionado Tsunami Democràtic, o movimento que trouxe Guardiola para os protestos na Catalunha

A Guardia Civil lançou esta quarta-feira uma operação policial na Catalunha contra um grupo de empresários que alegadamente liderava a plataforma independentista Tsunami Democràtic -Entre os detidos estão pessoas próximas ao ex-presidente da Generalitat. Ao jornal El Mundo, fontes da Guardia Civil explicam que os detidos formam parte de um "esquema perfeitamente organizado".

Está também a ser investigado se este esquema, devido à proximidade aos partidos de poder na Catalunha - Junts per Catalunya e Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) -, serviu para obter fundos públicos da comunidade.



Entre os primeiros detidos está o ex-dirigente do ERC Xavier Vendrell, antigo militante do grupo terrorista Terra Lliure, avança o El Confidencial.



Os detidos estão a ser investigados por desvio de fundos públicos, lavagem de dinheiro, prevaricação, tráfico de influências, suborno e desordem pública.



O Tsunami Democràtic apresentava-se como um movimento de cidadãos que se juntou no início de setembro do ano passado para dar "uma resposta à sentença com protestos não violentos e desobediência civil".



O grupo tinha também uma aplicação para telemóveis, considerada um elemento-chave para coordenar as estratégias e passos do movimento separatista. Além de avisar sobre os locais dos protestos e sinalizar a presença de forças de segurança, a app permitia preparar e coordenar todos os protestos e ações de "desobediência civil", com calendários com horas específicas e meios de transporte.