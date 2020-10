Argentina com 14.308 casos num só dia, Maradona em isolamento

A Argentina registou 14.308 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, no mesmo dia em que Diego Maradona decidiu ficar em isolamento, por precaução, após ter tido contacto com uma pessoa com sintomas da doença.O antigo internacional argentino e atual treinador da equipa da primeira divisão Gimnasia y Esgrima de la Plata anunciou na terça-feira que decidiu permanecer em isolamento até receber o resultado dos testes à Covid-19.O campeonato de futebol deverá recomeçar esta semana, depois de ter sido interrompido em março, para travar a progressão da doença no país.Desde o início da pandemia, a Argentina contabilizou 1.116.609 casos confirmados do novo coronavírus, além de 29.730 vítimas mortais, com 430 óbitos só nas últimas 24 horas.Segundo o Ministério da Saúde argentino, 921.344 pessoas já recuperaram da doença.Com 44 milhões de habitantes, a Argentina é o sétimo país com mais infeções a nível mundial, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, França e Espanha, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.Em termos de óbitos, a Argentina está em 12.º lugar a nível mundial.A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.