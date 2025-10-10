Melania Trump diz que oito crianças ucranianas já foram entregues pela Rússia às famílias

Primeira-dama dos EUA tem estado em contacto constante com o presidente russo através de um "canal de comunicação" para garantir o regresso das crianças ucranianas às suas famílias.

A primeira-dama dos Estados Unidos disse esta sexta-feira (10) que oito crianças ucranianas já foram entregues às suas famílias. Esta notícia surge meses depois de Melania Trump ter entregado uma carta ao presidente russo, Vladimir Putin, durante um encontro que aconteceu no Alasca, na qual pediu a proteção das crianças ucranianas que estão nas mãos das autoridades russas.



Melania Trump diz que 8 crianças ucranianas foram entregues às famílias AP Photo/Alex Brandon

"A minha equipa trabalhou diretamente com a equipa do presidente Putin para garantir o encontro seguro das crianças com as suas famílias. Oito crianças reuniram-se com as suas famílias durante as últimas 24 horas", confirmou esta sexta-feira a mulher de Donald Trump citada pelo jornal El País.

Segundo a primeira-dama, três destas crianças terão sido levadas para a Rússia sem os seus pais "devido aos combates na linha da frente", que ocorriam perto da zona onde viviam. Já as outras cinco foram "separadas dos famíliares através das fronteiras, por causa do conflito". Entre estas que serão agora entregues às suas famílias está pelo menos uma menina, detalhou também esta sexta-feira o presidente dos EUA citado pela BBC.

A mulher de Donald Trump acrescentou ainda que as fotografias, "identidades e circunstâncias" dos menores serão divulgados por Moscovo. "A Rússia demonstrou disposição para divulgar informação objetiva e detalhada que reflete a situação atual. A Federação Russa proporcionou biografias e fotografias de cada criança junto com um resumo dos serviços sociais, médicos e psicológicos."

Sobre a carta que enviou em agosto a Vladimir Putin, frisou que obteve uma resposta por escrito e que, desde então, tem estado em contacto constante com o presidente russo através de um "canal de comunicação", para assegurar o regresso das crianças a casa.

"Quando o presidente Putin recebeu a minha carta no passado [mês de] agosto respondeu por escrito mostrando disposição para iniciar um diálogo direto comigo e fornecer informações sobre as crianças ucranianas que residem na Rússia. Desde então, eu e o presidente Putin temos mantido um canal de comunicação aberto sobre o bem-estar das crianças", assegurou citada pelo jornal El País.

A primeira-dama espera agora que sejam libertadas mais crianças num futuro próximo. "Já estão em marcha os planos para reunir mais crianças num futuro imediato. Espero que a paz chegue brevemente. Pode começar com as nossas crianças", concluiu.

Em agosto, Donald Trump reuniu-se com Vladimir Putin, no Alasca, para debater a guerra na Ucrânia. Durante este encontro, o presidente dos EUA entregou uma carta de Melania Trump ao presidente russo, onde se lia: "Cada criança partilha os mesmos sonhos no seu coração. Elas sonham com amor, possibilidade e segurança."

Este anúncio parece ser, assim, um pequeno avanço. Em 2024, a Ucrânia adiantava que cerca de 20 mil menores haviam sido raptados pela Rússia.