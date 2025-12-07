Médio Oriente: Exército israelita mata dois palestinianos na Cisjordânia ocupada

A violência na Cisjordânia intensificou-se desde o ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023.
O exército israelita declarou este domingo que matou dois homens na Cisjordânia ocupada, após um ataque com um carro armadilhado contra soldados, num posto de controlo em Hebron.
cisjordânia
Um dos mortos não esteve envolvido no ataque, segundo o exército, sem adiantar mais detalhes.
O Ministério da Saúde palestiniano identificou as vítimas como Ahmad Khalil Al-Rajabi, de 17 anos, e Ziad Jabara Abu Dawoud, de 55 anos, trabalhador de manutenção, segundo o Crescente Vermelho Palestiniano.
Centenas de pessoas participaram no funeral de Abu Dawoud, cujo pai classificou a morte como “um ataque bárbaro”.
“Os soldados israelitas ordenaram que o carro parasse, e ele parou. Estava a trabalhar ao lado de um contentor de lixo. Dispararam sobre os dois”, lamentou Naiem Abu Dawoud à agência France-Presse.
A violência na Cisjordânia intensificou-se desde o ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023.
Desde essa altura, mais de mil palestinianos, combatentes e civis, foram mortos por forças de Israel, enquanto pelo menos 44 israelitas morreram em ataques palestinianos ou operações militares, segundo dados oficiais.
Hoje, o chanceler alemão, Friedrich Merz, advertiu, em Jerusalém, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de que não pode haver “nenhuma” medida de anexação no território palestiniano da Cisjordânia.
A declaração de Merz surge após o parlamento israelita ter aprovado, em outubro, numa leitura preliminar, uma proposta para anexar a Cisjordânia ocupada, medida já condenada por vários países, incluindo os Estados Unidos.
Numa conferência de imprensa conjunta, na primeira visita de um líder europeu a Israel desde que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de detenção contra Benjamin Netanyahu, pelo seu alegado envolvimento em crimes de guerra em Gaza, o chanceler alemão sublinhou que “nenhuma medida formal, política, estrutural ou de qualquer outra natureza que configure anexação” pode ser tomada.
