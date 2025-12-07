Presidente do Benim declara fracassado golpe de Estado e promete justiça

Esta manhã, um grupo de militares anunciou através da televisão pública a destituição do presidente beninense e a instauração de uma junta militar liderada pelo tenente-coronel Pascal Tigri, sob o nome de Comité Militar para a Refundação (CMR).

O presidente do Benim, Patrice Talon, apareceu num discurso emitido pela televisão para declarar falhada a tentativa de golpe de Estado desta manhã e prometer que os seus executores responderão perante a justiça.



Presidente do Benim declara golpe de Estado fracassado e promete justiça AP

"Gostaria de vos garantir que a situação está totalmente sob controlo e, por isso, convido-vos a prosseguirem serenamente com as vossas atividades a partir desta noite, pois a segurança e a ordem pública serão mantidas em todo o território nacional", declarou o chefe de Estado a partir do palácio presidencial de Cotonou.

Disse ainda que "esta traição não ficará impune".

Esta manhã, um grupo de militares anunciou através da televisão pública a destituição do presidente beninense e a instauração de uma junta militar liderada pelo tenente-coronel Pascal Tigri, sob o nome de Comité Militar para a Refundação (CMR).

No entanto, pouco depois começaram a surgir mensagens do Governo do Benim, com o ministro do Interior, Alassane Seidou, a dar o golpe como abortado.

Entretanto, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) anunciou o "desdobramento imediato" de elementos da sua chamada "força de reserva" no Benim para garantir a segurança da população, de acordo com um comunicado publicado no seu site.

Esta força será composta por militares da Nigéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e Gana e "apoiará o Governo e o Exército Republicano do Benim para preservar a ordem constitucional e a integridade territorial da República do Benim.