Médio Oriente: Base italiana atacada no Curdistão iraquiano

Desde o início da guerra no Médio Oriente, a região autónoma do Curdistão e a sua capital, sofreram inúmeros ataques atribuídos a fações pró-Irão.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, condenou esta quinta-feira o ataque a uma base italiana em Erbil, no Curdistão iraquiano, do qual não resultaram feridos.



Ataques no Curdistão iraquiano, com base italiana visada, durante a guerra no Médio Oriente Thomas Schulze/picture-alliance/dpa/AP Images

"Condeno veementemente o ataque à base italiana em Erbil. Acabei de falar com o nosso embaixador no Iraque e, felizmente, todos os nossos militares estão sãos e salvos no seu ‘bunker’", disse o ministro, numa mensagem divulgada na rede social X.

Desde o início da guerra no Médio Oriente, a região autónoma do Curdistão e a sua capital, Erbil (no norte), sofreram inúmeros ataques atribuídos a fações pró-Irão, a maioria dos quais foi neutralizada pelas defesas aéreas.

Na quarta-feira, vários drones foram abatidos sobre Erbil pela coligação internacional sediada no aeroporto da cidade, sem causar vitimas, segundo uma fonte de segurança curda.

Jornalistas da agência de notícias francesa AFP ouviram fortes explosões perto do aeroporto de Erbil na noite de quarta-feira, causadas por defesas aéreas que visavam drones.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano".

Em resposta, o Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também atingiram Chipre, Azerbaijão e Turquia.