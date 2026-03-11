Sábado – Pense por si

11 de março de 2026 às 19:30

Conflito no Médio Oriente: "Houve um erro de cálculo na parte energética por parte da Casa Branca"

O jornalista da SÁBADO Bruno Faria Lopes comenta as consequências económicas da guerra entre os Estados Unidos e o Irão.

