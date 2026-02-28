Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 15:23

Mísseis iranianos intercetados sobre capital da região curda no Iraque

Vários mísseis iranianos terão sido intercetados sobre Erbil, capital da região autónoma do Curdistão iraquiano, após ataques lançados em resposta à escalada militar no Médio Oriente, com explosões e colunas de fumo registadas nas proximidades do aeroporto local.

