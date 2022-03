Uma semana de guerra: os principais acontecimentos

Passou uma semana desde o início da guerra na Ucrânia, com as tropas russas a entrarem no país vizinho. Os principais acontecimentos desta primeira semana de conflito que começou a 24 de fevereiro, quinta-feira passada.



Primeiro dia

Na noite de 24 de fevereiro, as tropas russas lançaram centenas de mísseis, ação que marcou a invasão russa do território ucraniano. A ordem de abrir fogo foi dada por Vladimir Putin num longo discurso.



Putin anunciou que as forças russas lançaram uma grande operação militar sobre a Ucrânia mas que não tem intenções de ocupar o país. O objetivo desta "operação militar especial" é a "desmilitarização e desnazificação" da Ucrânia. Mais uma referência às alegações, rejeitadas pelo ocidente, de que este país é gerido por neo-nazis. "Esta é a linha vermelha sobre a qual eu falei muitas vezes". E continuou: "eles ultrapassaram-na".