Marinha ucraniana confirma que soldados que disseram 'vão-se lixar' a russos estão vivos

Os soldados que disseram ao navio de guerra russo ao largo da Ilha Serpente "Vão-se foder" foram capturados e estão vivos, confirmou a Marinha ucraniana. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, chegou a confirmar a morte dos soldados e anunciou que os iria condecorar postumamente como Heróis da Ucrânia: "Todos os guardas fronteiriços não desistiram e morreram heroicamente", afirmou o presidente da Ucrânia.





Durante vários dias acreditava-se que a ilha tinha sido bombardeada e que todos os 13 soldados ucranianos que a guardavam estavam mortos, mas a marinha ucraniana confirmou esta segunda-feira que os soldados foram feitos prisioneiros pela Rússia e que estão vivos.A marinha ucraniana é citada pelo jornal Kyiv Independent.A Rússia tomou a pequena ilha ucraniana no Mar Negro, a poucos quilómetros da Roménia, um membro da NATO. A ilha no Mar Negro era controlada por tropas ucranianas. O ataque foi levado a cabo por dois navios, o Moskva e o Vasily Bykov, que recorreram às armas do convés para levar a cabo o ataque.O jornal ucraniano Ukrayinska Pravda partilhou a interação entre os soldados ucranianos e os militares russos que controlavam os navios. No áudio ouve-se a seguinte interação:: Este é um navio de guerra russo. Baixem as armas e rendam-se, caso contrário seremos obrigados a abrir fogo. Compreendem?: Pronto, é o fim. Digo-lhe para ir à merda?: Sim.: Navio de guerra russo, vão-se foder!Esta interação foi aplaudida e dada como um exemplo da capacidade de resistência dos soldados ucranianos.A Ilha das Serpentes, conhecida como ilha Zmiinyi na Ucrânia, já tinha sido objeto de disputa territorial entre os dois países. Situada entre o território ucraniano e romeno, a ilha tem uma estação de pesquisa marítima e as suas fronteiras abrangem uma área considerada estratégica para a exploração de recursos importantes, incluindo petróleo.