Marinheiro ucraniano tentou afundar iate do seu patrão russo

Um marinheiro ucraniano tentou, este sábado, destruir o barco do seu patrão, um milionário russo na sequência do ataque de Moscovo a Kiev. De acordo com o jornal El Mundo, o marinheiro trabalhava num iate (chamado Lady Anastasia) que pertence a Alexander Mijeev. O marinheiro tentou destruir a embarcação inundando a sala das máquinas, mas foi detido antes de conseguir cumprir o seu objetivo.